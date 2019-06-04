تطبيق ” واتس آب ” يطلق ميزة خاصة غير متاحة للجميع

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2019 08:57 صباحاً - بهدف تحسين الخدمات والأعمال على تطبيق ” واتس آب ” أطلق التطبيق ميزة جديدة تدعى ” الأزرار التفاعلية ” والتي تتيح إمكانية القيام بمهام إضافية مثل إجراء عمليات الشراء مباشرة عبر التطبيق أو ترتيب عمليات التسليم .
ويتم ذلك حيث يكون بإمكانك النقر فوق أزرار مخصصة تؤدي مهام محددة داخل واتس آب .. وتهدف إلى تفاعل الشركات مع العملاء وجذب المزيد من التمويل .
ويصف واتس آب الميزات الجديدة كجزء من تنسيقات الرسائل الأكثر ثراءا من خلال تطبيق المراسلة الأشهر عالميا .
وكشف عن الأزرار الجديدة لأول مرة في العرض المقدم من قبل ” فيس بوك ” من إتفاقية الوسائط الاجتماعية المنشورة على الإنترنت في محاولة من فيس بوك لكسب المزيد من الأموال من ” واتس آب ” بعد أن دفعت حوالي 15 مليار جنيه إسترليني للحصول على تطبيق الدردشة .
ووصلت الميزة إلى النسخة التجريبية من تطبيق واتس آب الإصدار ( 2.19.60.26 ) على ios .. وليس هناك ما يشير إلى أن الأزرار الخاصة ستكون متوفرة أيضا في المحادثات المنتظمة كما لم يجر تشغيل هذه الميزة حتى الآن في النسخة التجريبية .
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