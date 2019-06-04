الملك سلمان والامير محمد وسعد الحريري يؤدون صلاة العيد بالمسجد الحرام.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2019 08:57 صباحاً - أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظّ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

وقد أدى الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين ولي العهد محمد بن سلمان ورئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية سعد الحريري.

يذكر ان السعودية الإمارات والكويت والبحرين وقطر يحتفلون بعيد الفطر اليوم الثلاثاء بينما اعلنت عدد من الدول العربية الاخرى ان الاربعاء هو اول ايام العيد.