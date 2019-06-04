كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2019 08:57 صباحاً - أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظّ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به.
وقد أدى الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين ولي العهد محمد بن سلمان ورئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية سعد الحريري.
يذكر ان السعودية الإمارات والكويت والبحرين وقطر يحتفلون بعيد الفطر اليوم الثلاثاء بينما اعلنت عدد من الدول العربية الاخرى ان الاربعاء هو اول ايام العيد.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان والامير محمد وسعد الحريري يؤدون صلاة العيد بالمسجد الحرام.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.