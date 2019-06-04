سبب غريب وراء عدم عرض حلقة ياسمين الخطيب في “رامز في الشلال”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2019 08:57 صباحاً - قالت الإعلامية والفنانة المصرية ياسمين الخطيب، أن مشكلة في الصوت كانت سبب عدم عرض حلقتها ببرنامج ”رامز في الشلال”.

وكتبت ياسمين الخطيب في تدوينة عبر حسابها على الفايسبوك: “حلقتي مع رامز جلال اتضح إن فيها مشكلة في الصوت (عطل في المايك طول فترة وجودي في المركب)، والناس مشكورين عملوا محاولات مضنية لعلاجها وإذاعتها وفشلوا”.

وتابعت “الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً إنها باظت عشان ٩٠٪؜ منها كان “تييييييييت.. تييييييت”، والأهم إن شكلي بالشعر المبلول والعيون الزرقاء والكحل السايح، كان نسخة من “أندر تيكر”، وانتم كنتم هاتهروني كوميكس!”.

Advertisements

وأضافت: “مافيش حلقة ممنوعة ولا حلقة مسربة، مش هنقضي رمضان 2019 كله (شاهد الحلقة الممنوعة من العرض لياسمين الخطيب) هو مفيش غيري السنة دي ولا إيه يا عم رمضان”.

facebook