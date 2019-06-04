جديد حسين الجسمي: “بوجه السنين”

متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان “بوجه السنين” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته على موقع “يوتيوب”.

الأغنية إيقاعية راقصة، وهي من كلمات أمنيات، ألحان بدر الشعيبي، توزيع علي المتروك ومكس وماستر صهيب العوضي.

وحققت أغنية “بوجه السنين” رواجًا واسعًا فور إطلاقها ونسبة مشاهدة مرتفعة عبر قناة حسين الجسمي على “يوتيوب”.

كلمات الأغنية:

Advertisements

أنا بوجه السنين اللي

خذَت من عمري أفراحه

صغير السن لكنها

حمولي من السنين كبار

ذِبل وجه الفرح فيني

و تعبت أدوّر الراحه

تموت أحلامي قدامي

و لا القى لهالزمان أعذار

يغافلني الزمان إلـين

ما تلحقني ارماحه

وعقرب ساعتي واقف

على وقت الحزن ما دار

محَد قبلي سلَم منَّه

فِتَن آدم بـتفاحه

عشان أعيش في راحه

خذا مني أماني كثار

غَدى حالي مثل طيرٍ

كسير و فاقد جناحه

مكانه فوق لو همّه

كسر جنحانه وما طار

انا اللي لو يطول الليل

و تِغزي عَتمِته الساحه

تَلالا نجمي و تماديت

بأَحلامي و زدت اصرار

انا اللي واجه الدنيا

و صبره كان مفتاحه

و كِسر خشم الحزن يوم ان

دمَّه من زمانه فار

يا وقتي اللي مضى واللي

سرق من عمري افراحه

صغير السن صح

بس ابشموخي ما اهاب كبار

لمشاهدة فيديو أغنية “بوجه السنين”: