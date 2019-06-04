منى واصف تودّع الهيبة، فهل يهتز بغيابها؟

مع اقتراب انتهاء الجزء الثالث من مسلسل “الهيبة”، أكدت النجمة الكبيرة منى واصف الى أن هناك كيمياء كبيرة تجمعها مع النجم تيم حسن.

كما أشارت “واصف”، التي تلعب دور “أم جبل” في المسلسل، الى أنها لا توافق على الآراء التي تقول بأن مسلسل الهيبة يهتز بغيابها، صحيح أنها جزء من الهيبة ولكن الأساس هو جبل.

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وكتبت واصف على حسابها على انستغرام: “أول مرّة رأيت فيها النجم تيم حسن كانت في فندق “الشيراتون” في دمشق، وكان مسلسله في ذلك الوقت ملوك الطوائف ناجحاً. ناديته وهنّأته على نجاحه. كنت أرى فيه نجومية خاصة ولم تخذلني نظرتي له. تيم يتمتّع بكاريزما فذّة وهيبة قوية. لديه إخلاص والتزام في العمل. هو يبحث في عمق الدور الذي يمثّله ولا يعتمد أبداً على وسامته، وهذا سرّ نجوميته. وبخصوص أدوارنا في مسلسل الهيبة فتوجد علاقة قوية أشبه بالكامستري تجمعني به ويخال البعض إنني والدته الحقيقية حتى وصل الأمر إلى أبني عمار اذ يمازحني قائلاً “هاي MOM هاي أم جبل”.

وأضافت: “كما أنني غير موافقة على الأراء التي تقول بأن مسلسل الهيبة يهتز بغيابي فأنا صحيح جزء من الهيبة ولكن الأساس هو جبل. وأتحدث دائماً بفخر عن النجم تيم حسن ولا أنسى خلال تواجدي في مصر وملامستي للنجاح المدوي الذي حققه بعد عرض مسلسله الملك فاروق، ويزداد شعوري بالفخر كونه من بلدي سوريا الحبيبة“.

وفي ظل الحديث عن جزء رابع من “الهيبة” سيتم الاعلان عنه ربما في آخر الحلقة الأخيرة، هل تمهّد منى واصف للخروج من العمل بعد ثلاثة أجزاء ناجحة قدمت خلاله دوراً كبيراً أو بالأحرى كانت العامود الأساس فيه حيث تألقت بشموخها وحرفيتها وهيبتها وكاريزماتها بدور “أم جبل”؟ وفي حال قررت مغادرة العمل بجزئه الرابع فكيف ستكون نهايتها؟

نذكر ان “واصف” تم تكريمها عن مجمل أعمالها الفنية خلال حفل الموركس دور 2018 .