شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز: فيلم "الممر" لم يتناول انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أحمد عز فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه فخور بالمشاركة فى فيلم "الممر" الذى ينافس به فى موسم العيد، ويتناول بطولات الحرب خاصة أنه من نوعية الأعمال التى نفتقدها منذ فترة كبيرة، مشيرا إلى أن أسرة العمل حرصت على تنفيذه باستخدام تقنيات حديثة متمنيا أن يكون نقلة مهمة فى نوعية الأفلام المقدمة .

وأضاف أن العمل تقع أحداثه فى الفترة من 3 يونيو عام 1967 إلى 1968 ولم يتناول انتصارات أكتوبر .

وأشار إلى أنه سعيد بالتعاون مع مخرج كبير بحجم شريف عرفة الذى لم يبخل بأى شىء على هذا العمل، وكان من أهم أسباب تحمسه لهذا الفيلم بالإضافة إلى جميع فريق العمل الذين أدوا أدوارهم على أعلى مستوى .

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فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.