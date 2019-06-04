شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسرحية " بيت الأشباح " ثالث أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفنى للمسرح لافتتاح العرض المسرحى الجديد "بيت الأشباح" في السابعة مساء الخميس ٦ يونيو على المسرح العائم الصغير بالمنيل.

عرض "بيت الأشباح " تأليف وإخراج محمود جمال حديني ، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة ، وبطولة 30 شاب من خريجي الدفعة الاولي لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك " ، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف، مخرج منفذ عبدالخالق جمال.

ومن المقرر أن يستمر تقديم العرض لمدة شهر للجمهور علي المسرح العائم الصغير بالمنيل الذي أعيد تشغيله وافتتاحه قبل شهرين بعد تطويره ضمن خطة مسرح الشباب للدفع بطاقات جديدة للمشهد المسرحي المصري.

يذكر أن المسرح مزود بأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة و شاشات لنقل الترجمة الفورية بلغة الاشارة، تم تنفيذها بدعم ورعاية مؤسسة اسمعونا .