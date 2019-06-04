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منهم علي الحجار ومسار اجباري ..تعرف علي نجوم حفلات مهرجان الأوبرا الصيفي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك في مهرجان الاوبرا الصيفي بالمسرح المكشوف عدد من نجوم الغناء والفرق الموسيقية في الفترة من 12 وحتي 20 يونيه الجاري ويأتي علي رأسهم النجم الكبيرعلي الحجار كما تشارك فرق مثل فريق مسار اجبارى و فرقة وسط البلد و فرقة تكسيرشرقى والموسيقار هشام خرما وفرقته بالإضافة للمطربتين كارمن سليمان ونسمة محجوب والمطربين تامر عاشور و محمد الشرنوبى .

 

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كل هذه الحفلات ستنطلق عقب إجازة عيد الفطر وهي تأتي مواكبة لاستعدادات مصرلاستضافة بطولة كأس الامم الافريقية وتقام جميعها في الثامنة مساء علي المسرح المكشوف كما يتم اعداد برنامج متميز للمهرجان الصيفى الذى يتواصل بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور ويشمل العديد من المفاجآت الفنية كما يجرى حالياً وضع اللمسات النهائية لفعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والتى تشهد المشاركة الأولى لعدد من النجوم المصريين والعرب والفرق العالمية .

 

 

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