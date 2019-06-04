مروة ناجي في لبنان لتصوير "حبيت من قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): تستعد الفنانة مروة ناجي لتقديم فيديو كليب "حبيت من قلبي"، من إخراج فادي حداد. وسافرت مروة إلى لبنان لتصوير الكليب، والأغنية من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع عادل عايش. ومروة ناجي مطربة وممثلة، غنت لسنوات طويلة في الأوبرا، قبل أن تشترك في برنامج "ذا فويس"، وحققت نجاحًا كبيرًا، سبب لها شهرة كبيرة في الوطن العربي، وقدمت بعده العديد من الأغاني، كما ظهرت في مسلسل "تفاحة آدم".​

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