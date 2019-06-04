شاهد.. مايا دياب وزياد برجي معا في “خسرنا بعض”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2019 06:56 صباحاً - أطلقت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ و مواطنها الفنان ​زياد برجي​ فيديو كليب اغنية الديو “خسرنا بعض”. وتألّقت مايا دياب في مشاهد الكليب بفستان أسود أنيق وسادت أجواء من الرومانسية والحب. يشار الى أن ديو “خسرنا بعض” من ألحان زياد برجي، وإخراج كامل طانيوس، ومهندس صوت إيلي بربر.

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