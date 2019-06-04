ميساء مغربي تشكر رجال الامن السعودي.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2019 06:56 صباحاً - نشرت الفنانة ​ميساء مغربي​ صورة لرجال أمن الحرمين الشريفين وهم يساعدون المواطنين لأداء مناسك العمرة، وذلك اثناء وجودها في مكة المكرمة.

وعلقت ميساء على الصورة قائلة: “اللهم لك الحمد على عمرة رمضان وختمة القرآن بوركتم يا رجال أمن الحرمين على لطفكم ومساعدتكم ورأفتكم بضيوف الرحمن، اللهم تقبل منا”.

وأضافت: “شكرًا من القلب لمن كان سببًا في عمرتنا وكل من ساعدنا على إتمام مناسكنا، شكرًا للإخوان والأخوات والمتطوعين في الحرمين جزاكم الله عنا ألف خير، مجهود جبار يحسب لهم حفظ الله قبلتنا حاميها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأهل السعودية الكرام، وأدام نعمة الأمن والأمان على بلاد الحرمين وعلى سائر بلاد الإسلام والمسلمين”.