شاهد.. رامي عياش يشوق الجمهور بـ “سكاكر السكر” مع فيفي عبده

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2019 06:56 صباحاً - شوٌق الفنان اللبناني ​رامي عياش​ متابعيه الاعلان الخاص بكليب أغنيته الجديدة “سكاكر السكر” والذي تم تصويره تحت إدارة المخرج فادي حداد في بيروت-لبنان. هذا العمل الذي سيبصر النور قريبا سيجمع عياش بالفنانة المصرية ​فيفي عبده​، وهو الكليب الذي ينتظره جمهور رامي بحماس. من الواضح أن هذه الأغنية هي راقصة بامتياز وتندرج ضمن لائحة أغنيات ألبوم رامي الجديد الذي يحمل عنوان “قصة حب”.

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