بين الثلاثاء والاربعاء.. عيد الفطر يقسم العالم العربي!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2019 06:56 صباحاً - يحل عيد الفطر المبارك على العالم الإسلامي هذه الأيام، بينما تشهد بعض الدول العربية انقسامًا سياسيًا، ظهر جليًا في رؤية هلال شوال.

وبينما أعلنت بعض الدول أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، وأعلنت أخرى أنه مكمل لشهر رمضان، شهدت دول انقسامًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا واليمن والعراق، إضافة إلى السودان.

أعلن الديوان الملكي السعودي، الاثنين، أن يوم غد هو أول أيام عيد الفطر المبارك. جاء ذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا بالسعودية، في وقت سابق الاثنين، ثبوت هلال شهر شوال، وعليه فإن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغداً الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

كما أعلنت كل من الإمارات والكويت والبحرين وقطر أن الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.

مصر

كدت دار الإفتاء في مصر أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر لعام 1440 هجريا.

وكان أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أكد أن اللجان الشرعية التابعة لدار الإفتاء والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية لم تتمكن من رؤية الهلال وعلية يكون غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك ويكون الأربعاء الموافق الخامس من يونيو لعام 2019 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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سوريا

وفي سوريا، أعلن القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود المعراوي، أنه لم يُرَ هلال شهر شوال الإثنين، وعليه فإن أول شوال، وأول أيام عيد الفطر، هو الأربعاء، بحسب وكالة ”سانا“ للأنباء التابعة للنظام. بينما قال المجلس الإسلامي السوري، التابع للمعارضة، في بيان: ”نظرًا لاعتماد دخول شهر شوال في الأقطار المجاورة لسوريا، فإن المجلس الإسلامي قرر أن الثلاثاء (الرابع من الشهر الجاري) هو أول أيام عيد الفطر“.

اليمن

وفي اليمن، أعلنت دار الإفتاء اليمنية التابعة للشرعية، في العاصمة المؤقتة اليمينة عدن، بأن يوم غدٍ الثلاثاء هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك. في حين أعلنت دار الإفتاء التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء، بأن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، في المناطق التي تسيطر عليها.

العراق

وفي العراق، أعلن رئيس ديوان الوقف السني، عبد اللطيف الهميم، خلال مؤتمر صحفي، أن الثلاثاء هو غرة شوال، وأول أيام عيد الفطر. بينما قال مكتب المرجع الشيعي، علي السيستاني، في بيان مقتضب، إنه ”سيتم الثلاثاء تحري رؤية هلال شوال، حيث إن الإثنين هو الثامن والعشرين من رمضان“.

السودان

وفي السودان، أعلن مجمع الفقه الإسلامي الرسمي أن الثلاثاء مكمل لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر، بينما أعلن تجمع المهنيين السودانيين، غدًا الثلاثاء أول أيام العيد.

ليبيا

أعلنت هيئة الأوقاف الليبية عن ثبوت رؤية الهلال وفقا لمحاكم سبها وبن جواد، وبن وليد، وذلك بحسب ما نشره موقع أخبار ليبيا.

وذكر الموقع أن هيئة الأوقاف بحكومتي “المؤقتة والوفاق” أعلنت أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك بناء على تثبتها من رؤية الهلال في وقت متأخر.