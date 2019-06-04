"الموسيقيين" المصرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن أزمة شيرين عبدالوهاب

أكدت نقابة الموسيقيين أنه تم رفع الإيقاف الصادر تجاه الفنانة شيرين عبدالوهاب، وحفظ التحقيقات في واقعة اتهامها بالإساءة إلى مصر في حفلتها بالبحرين.

وتابعت في بيان أصدرته أنها أصدرت قرارا بالاكتفاء بمدة الإيقاف الماضية، وإلغاء القرار من تاريخ الجلسة، بناءً على اعتذار مكتوب من شيرين إلى النقابة، تعتذر فيه للشعب المصري ونقابة المهن الموسيقية، وعلى رأسها الفنان هاني شاكر النقيب ومجلس إدارتها، أوضحت فيه أنها لم تكن تقصد أي معني يفهم منه إساءة لبلدها مصر.

أوضح المتحدث الرسمي للنقابة بخصوص ما نشر بشأن إلغاء قرار الوقف والحفظ، أن ما نشر ليس نص القرار وإنما هي إفادة تعطى لصاحب الشأن ليقدمها لأي جهة إذا طلب منه ذلك، وأن هذه الإفادة لم تتضمن أسباب الإلغاء، وليست حجة على النقابة بالشكل الذي نشرت به.

وقررت نقابة المهن الموسيقية توقيف شيرين عن الغناء منذ تاريخ 21 مارس/ آذار الماضي، وأحالتها إلى التحقيق لما نسب إليها من اتهامات مسيئة لمصر، خلال حفل غنائي في البحرين ضمن مهرجان ربيع الثقافة، وحضرت شيرين التحقيقات معها بالنقابة بصحبة زوجها حسام حبيب، ومحاميها.

قد يهمك ايضاً: نقابة الموسيقيين تتراجع عن عقوبة ضد شيرين بعد "اعتذار مكتوب"

نقابة الموسيقيين تنفي رفض الفنانة شيرين الاعتذار