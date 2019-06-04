أنغام تتعرض إلى وعكة صحية قبل جولتها الغنائية فى الخليج

تواصل النجمة أنغام استعداداتها إلى جولتها الغنائية فى الخليج والتى ستغنى فيها بكل من دولتى المملكة العربية السعودية، والكويت، حيث لم تمنعها الوعكية الصحية التى تعرضت لها من مواصلة الاستعدادات.

ونشرت أنغام صورة قبل يومين، أثناء تواجدها بأحد المستشفيات واكتفت بتعليق "الحمد لله"، ليدخل جمهورها في التعليقات ليطمئن عليها، إلا أنها استطاعت أن تتجاوز الوعكة الصحية التي تعرضت وعادت للبروفات.

ونشرت أنغام فيديو من بروفاتها وعلقت عليه قائلة "شكرا لكل إللي سألوا عليا أنا بخير وعكة بسيطة وعدت وأنا دلوقتي في بروفة حفله العيد بالكويت".

وتُحيى أنغام حفلًا غنائيا بالكويت خلال احتفالات عيد الفطر، والذي يجمعها بالفنان الخليجي مطرف، كما تحيى حفلا آخر بمدينة الرياض، في 5 يونيو/ حزيران المقبل، ثاني أيام عيد الفطر، بمركز الملك فهد.

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وكانت أنغام قد أحيت حفلات غنائيا كبيرا في السعودية 13 ابريل الماضي، بمصاحبة المايسترو هاني فرحات، وسط حضور من الجاليات العربية ومحبيها في الوطن العربي، باٌلإضافة لحضور الشخصيات العامة.

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