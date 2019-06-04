كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. بشار الشطي يعيد فاطمة الصفي لعصمته في "دفعة القاهرة 29" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث "دفعة القاهرة 29" رفض "لولوة" اعتذار "عدنان" بعد تذكره أنه تزوجها، كما اكتشفت أنها لم تكن حامل، وطالبته بالبعد عنها، كما طالبت "دلال" "يوسف" أن يعيدها لعصمته بعدما طلقها، حتى دون أن يخبر أحدًا، ورضخ لطلبها في نهاية الأمر.

واكتشف "ناصر" أن "نادية" أنجبت طفلًا منه وأخفته عنه، بعدما أعطته لأسرة لم ترزق بأبناء حتى لا ينكشف أمرها خصوصًا وأنه كان في الحرب ولا يوجد دليل على زواجهما.