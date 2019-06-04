كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2019 05:02 صباحاً - كشفت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود عن حصولها على سيارة احلامها وهي “رولز رويس” احدث موديل.

ونشرت الدكتورة خلود لحظة استلامها السيارة، وذلك عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت قائلة: “باركولي . سيارة احلامي اليووووووم عيديتي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فرحة الدكتورة خلود بعد استلامها “اقوى واحلى سيارة بالعالم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.