دانا حمدان تُهنّئ جمهورها والأمتين العربية والإسلامية

قدّمت الفنانة الأردنية دانا حمدان، التهنئة إلى جمهورها وللأمتين العربية والإسلامية لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وغردت دانا عبر صفحتها الشخصية على "تويتر" قائلًا: "‏‏‏‏‏‏‏‏‏كل سنة وإنتم طيبين.. عيد مبارك عليكم".

يذكر أن عددا من الدول العربية أعلنت أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية أن الإثنين هو المتمم لشهر شوال.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك، والأربعاء غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر لعام 1440 هجريا. قد يهمك ايضاً: تفاصيل حلقة غادة عادل مع الأختان مي سليم ودانا حمدان في " تعشب شاي" دانا حمدان تفصح أنّ "الطوفان" قدّمها بشكل جديد

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