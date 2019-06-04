حسين الجسمي يُهنِّئ دولة الإمارات وجنودها وجمهوره

هنَّأ الفنان حسين الجسمى، دولة الإمارات ولجمهوره وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وغرد الجسمي، عبر صفحته الشخصية على تويتر قائلًا: "‏‏‏‏‏‏‏كل عام وإماراتنا الغالية ووطننا الحبيب وجنودنا البواسل بخير وعز وكرامة ونعمه، كل عام وأنتم بخير ".

يذكر أن عددا من الدول العربية أعلنت أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية أن الإثنين هو المتمم لشهر شوال.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وبعد غد الأربعاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر لعام 1440 هجريًا.

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