إليسا تُهنِّئ جمهورها بعيد الفطر المبارك

هنأت الفنانة إليسا جمهورها بحلول عيد الفطر المبارك، عبر حسابها بموقع "تويتر".

وكتبت إليسا تغريدة، "كل عام وإنتم بخير، وفطر سعيد للجميع بعد شهر الصوم والصلاة والبركة، إن شاء الله يكون عيد في سلام ورجا لشعوبنا يللي شبعت حرب، ينعاد عليكن".

وتُشارك إليسا في الدورة الـ 18، من مهرجان موازين الغنائي بالمغرب، بعد غياب دام 3 سنوات، ومن المقرر أن تحيي الحفل يوم 24 يونيو/ حزيران الجاري.

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