إليسا تُهنِّئ جمهورها بعيد الفطر المبارك

هنأت الفنانة إليسا جمهورها بحلول عيد الفطر المبارك، عبر حسابها بموقع "تويتر".
وكتبت إليسا تغريدة، "كل عام وإنتم بخير، وفطر سعيد للجميع بعد شهر الصوم والصلاة والبركة، إن شاء الله يكون عيد في سلام ورجا لشعوبنا يللي شبعت حرب، ينعاد عليكن".
وتُشارك إليسا في الدورة الـ 18، من مهرجان موازين الغنائي بالمغرب، بعد غياب دام 3 سنوات، ومن المقرر أن تحيي الحفل يوم 24 يونيو/ حزيران الجاري.
قد يهمك ايضاً:
إليسا تكشف عن مضاعفات صحية عقب إصابتها بالسرطان
"كرهني" لإليسا تتجاوز المليوني مشاهدة عبر "يوتيوب"
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تُهنِّئ جمهورها بعيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.