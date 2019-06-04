صافيناز تنتهي مِن تصوير مَشاهدها في "إنت حبيبي وبس"

انتهت الراقصة صافيناز من تصوير مشاهدها في فيلم "أنت حبيبي وبس" المقرر عرضه في موسم الصيف الجاري.

وتشمل المشاهد الأخيرة لصافيناز زواجها من الفنان محمد ثروت، ومن المقرر أن ترقص وتغني ضمن أحداث العمل، وقرر صناع العمل تأجيل طرحه في دور العرض السينمائي إلى موعد آخر بعيدا عن عيد الفطر، ومن المقرر أن يتم الكشف عن موعده الجديد خلال الفترة المقبلة.

فيلم "إنت حبيبي وبس" بطولة محمد ثروت ومحمود الليثي وبوسي وهالة فاخر ومحمد محمود ومحمد حلاوة، ومن إخراج أحمد البدري، وإنتاج أحمد السبكي. قد يهمك ايضاً: صافيناز تشعل انستغرام بنشر صورة " نصف عارية " الراقصة صافيناز تستعيد حسابها علي "إنستغرام" بعد إغلاقه لـ 9 أسابيع

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