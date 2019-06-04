"دنا القلب" أغنية جديدة تجمع محمد نور وجنات ربيع

القاهرة - لايف ستايل
تستعدّ إحدى شركات الإنتاج الفني لطرح أغنية "دنا القلب" على طريقة الفيديو كليب، والتي تجمع بين المطرب محمد نور وجنات ربيع، ومن كلمات عبدالمنعم ربيع وألحان إسماعيل عبده وتوزيع محمد شفيق وإخراج عبدالمنعم ربيع.
وتقول كلمات الأغنية:
ده أنا القلب اللي داب ف هواك
وعاش يحلم ويتمناك
بيداري القمر منك
يا أغلى حبيب روحي عشقاك
يا روح قلبي يا أحلى حياة
لقيت فيك اللي بتمناه
مافيش بعدك ولا قبلك
عيونك حتة م الجنة
أشوفك يومي يضحكلي
بتخطف روحي أه وعقلي
خطير جدا ومتمكن
كفايا جمال بقى ارحمني
ودايما شاغلي بالي
وف منامي وف خيالي
يا أجمل حاجة ف الدنيا
بلاش تبعد ولو ثانيا
نايم صاحي بقا قصادي
دنا اللي حصلي مش عادي
بحبك أه وبتمنى
تكوني أم لولادي
أشوفك يومي يضحكلي
بتخطف روحي أه وعقلي
خطير جدا ومتمكن
كفايا جمال بقا ارحمني
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