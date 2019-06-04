الإعلامية منى الشاذلي تُعرب عن فخرها بصُنَّاع فيلم "الممر"

أشادت الإعلامية منى الشاذلي بفيلم "الممر" بطولة الفنان أحمد عز وأحمد فلوكس وأحمد رزق، والمرتقب عرضه خلال عيد الفطر المبارك، معربة عن فخرها الشديد بصُنَّاع هذا الفيلم وأبطاله،

ونشرت الإعلامية منى الشاذلي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مجموعة من الصور تجمعها بالفنان أحمد عز فى أثناء حضورها للعرض الخاص لفيلم "الممر". وعلَّقت منى الشاذلي عبر صفحتها فيسبوك قائلة، "بعد ما حضرت العرض الخاص لـ #فيلم_الممر .. حابه أقول : فخورة جدًا جدًا بالفيلم فخورة بصُناعه وأبطاله .. فخورة بمن أعادوا حكاية حرب الاستنزاف العظيمة التي كانت ممرا من الانكسار إلى الانتصار وتحية للرائع شريف عرفة".

ويتقرر أن يُنافس فيلم الممر على إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الفطر المبارك.

وشهد العرض الذي أقيم في سينما بإحدي مولات القاهرة حضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ونجوم الفن والإعلام وصُنَّاع العمل أحمد عز ومحمد فراج ومحمد الشرنوبي وأحمد فلوكس وزوجته هنا شيحة، وأحمد رزق، محمود حافظ وأمير صلاح الدين.

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