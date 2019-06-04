شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة الكاشف تعود للدراما بدور مميز وأداء مقنع في " كلبش 3 " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الفنانة فاطمة الكاشف دور " أمينة " في مسلسل " كلبش 3 " ولفتت الأنظار منذ أول ظهورلها في المسلسل بأدائها المقنع ودراسة شخصيتها جيدا والتي بدأتها بغموض ثم التحول الذي ظهرت به في أحداث العمل .

عودة فاطمة الكاشف تمثل إضافة في الساحة الفنية، كما تعتبرإضافة كبيرة لمسلسل " كلبش 3 " الذي ظهر خلاله أكثر من نجم ابتعد لفترة عن الأعمال الدرامية ومنهم فاطمة الكاشف وهشام سليم واحمد عبد العزيز .

يذكر أن الفنانة فاطمة الكاشف اشتهرت بشخصية زوبة شقيقة عطا (محمد هنيدي) في مسلسل (البخيل وأنا) بطولة النجم الكبير فريد شوقي والذي حقق نجاحا كبيرا ومازال اسم " زوبة " يناديها به الجمهور في الشارع ومن المسلسلات التي شاركت فيها أيضا (هي وغيرها، عمر بن عبد العزيز، عايش في الغيبوبة، طيري يا طيارة، أهل الهوى))