شكرا لقرائتكم خبر عن "كن ما تريد".. هشام خرما يبدأ رحلة الصيف من الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الموسيقار هشام خرما لتدشين انطلاقته الموسيقية لموسم الصيف، عبر حفل جماهري كبير يطل خلاله على مسرح دار الأوبرا المصرية، وذلك فى تمام الثامنة مساء الاثنين 17 يونيو.

واحتفى خرما مؤخرًا بإطلاق ألبومه الموسيقي الجديد "كن"، والذى عكف على العمل عليه قرابة 3 سنوات منذ إطلاق ألبومه الأول "اليقين"، ويجسد خلاله رؤيته الموسيقية "المتطورة"، فبعد غوصه في فكرة "اليقين في تحقيق حلمه أن تصل موسيقاه للعالم"، وصل في الألبوم الثانى لمرحلة "اكتمال رؤيته الموسيقية" و"أن يكون كما يريد وأن يخلق موسيقى كما يشاء" ومن استوحى شعار الألبوم "كن ما تريد.. كن ما تحب"، وضم فى جعبته 10 مقطوعات موسيقية، أطلق منها كليب الأغنية الرئيسية "كن"، بشكل فيديو كليب تم تصويره بالكامل فى آيسلندا، ويعد بذلك أول فنان مصرى وعربى يصور فيديو كليب هناك.

خرما في آيسلندا

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