بالصور| نجوم "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

احتفل صناع فيلم "حملة فرعون" بالعرض الخاص للفيلم، في إحدى السينمات بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر من نجوم الفيلم، النجم عمرو سعد الذي حضر برفقة زوجته وابنه رابي الذي يؤدي دورًا خلال الأحداث، كما حضر محمد لطفي وزوجته، والنجمة السورية سوزان نجم الدين، ومحمود عبدالمغني، ورامز أمير، والمخرج رؤوف عبدالعزيز.

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وحرص المخرج محمد سامي ومي عمر على الحضور لتهنئة صناع الفيلم.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم جماهيريًا، اليوم الثلاثاء، بدءً من حفلة التاسعة مساءً.

ويستعرض الفيلم قصة الفيلم الشهير "العظماء السبعة"، الفيلم تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج محمد السبكي.​