لمحمد سعد وأحمد أمين.. 3 عروض مسرحية مصرية بالسعودية في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
يقدم عدد من الفنانين المصريين، عروضًا مسرحية في السعودية، خلال أيام عيد الفطر المبارك.
ومن هؤلاء، الفنان أحمد أمين يقدم مسرحية "خلي النت يحبك" ضمن عروض "أمين وشركاه"، أيام 5 و6 و7 يونيو الجاري.
فيما يقدم الفنان محمد سعد مسرحية "فوق كوبري استانلي"، أيام 5 و6 و7 يونيو الجاري.
كما يعرض الفنانان حسن يوسف وطلعت زكريا مسرحية "يوم زفاف المرحوم"، أيام 5 و6 و7 يونيو الجاري.
يذكر أن أيام 5 و6 و7 يونيو الجاري توافق ثاني وثالث ورابع أيام العيد في السعودية.
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