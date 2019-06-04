لمحمد سعد وأحمد أمين.. 3 عروض مسرحية مصرية بالسعودية في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يقدم عدد من الفنانين المصريين، عروضًا مسرحية في السعودية، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ومن هؤلاء، الفنان أحمد أمين يقدم مسرحية "خلي النت يحبك" ضمن عروض "أمين وشركاه"، أيام 5 و6 و7 يونيو الجاري.

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فيما يقدم الفنان محمد سعد مسرحية "فوق كوبري استانلي"، أيام 5 و6 و7 يونيو الجاري.

كما يعرض الفنانان حسن يوسف وطلعت زكريا مسرحية "يوم زفاف المرحوم"، أيام 5 و6 و7 يونيو الجاري.

يذكر أن أيام 5 و6 و7 يونيو الجاري توافق ثاني وثالث ورابع أيام العيد في السعودية.