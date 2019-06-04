عزيز الشافعي بعد تعادل "الزمالك": "الروح معدومة"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

هاجم الملحن والمطرب عزيز الشافعي، المعروف بانتمائه لنادي الزمالك، فريق كرة القدم، عقب التعادل بهدف لمثله مع نظيره حرس الحدود.

وكتب الشافعي عبر حسابه على تويتر: "أداء باهت، تشكيل غريب، الفريق مهزوز، الروح معدومة، دي مش فرقة تنافس الدوري، دي فرقة تاخد مركز تالت أو رابع زي الكام سنة اللي فاتوا".

وأضاف في تغريدة أخرى: "إحنا جايبين في نفسنا 100 جول قبل الماتش، فطبيعي نجيب في نفسنا جول في الماتش".​

