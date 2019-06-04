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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
هاجم الملحن والمطرب عزيز الشافعي، المعروف بانتمائه لنادي الزمالك، فريق كرة القدم، عقب التعادل بهدف لمثله مع نظيره حرس الحدود.
وكتب الشافعي عبر حسابه على تويتر: "أداء باهت، تشكيل غريب، الفريق مهزوز، الروح معدومة، دي مش فرقة تنافس الدوري، دي فرقة تاخد مركز تالت أو رابع زي الكام سنة اللي فاتوا".
وأضاف في تغريدة أخرى: "إحنا جايبين في نفسنا 100 جول قبل الماتش، فطبيعي نجيب في نفسنا جول في الماتش".
كانت هذه تفاصيل خبر عزيز الشافعي بعد تعادل "الزمالك": "الروح معدومة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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