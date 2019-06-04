رسالة بيرين سات لزوجها بعيد ميلاده.. حزن وغموض يلف علاقتهما!

ومن خلال كلامها هذا كشفت سات عن بداية علاقتها بزوجها دوغلو واصفة علاقتهما بـ”الأغنية”، إلا أنها عادت وأضافت بأنه فقد براءته وهي بالتالي خسرت الصديق والرفيق، هذه الجملة أكدت لجمهور سات أنها عانت كثيرًا في الفترة الماضية بسبب زواجها، وأن علاقتها بزوجها لم تكن على ما يرام.
واعتبر البعض أن الفنانة التركية أكدت طلاقها برسالتها هذه خصوصًا عند قولها “الطلاق أسهل جزء”، إلا أن سات عادت وأثارت حيرة الجمهور في نهاية كلامها، عندما قالت: “لحسن الحظ أنك ولدت ولحسن الحظ أنني أحببتك”. هذه الرسالة التي تحمل الكثير من التفاصيل الخفية وغير الواضحة زادت من حيرة جمهور سات حول طلاقها وعلاقتها بزوجها، إلا انها أكدت وجود خلافات ومشاكل بينهما.
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“Ben oyun arkadasimi buldum galiba” dedim bir aksam, gozlerin parlayarak baktin. Gece gitar sesiyle uyandim; bir sarkiya baslamistin, buyulendim. Biz o sarkiyi beraber bitirirken, ask sarkisi olduk. Birbirimizin yaralarini öptükce can arkadasi olduk. Yaydigimiz ask enerjisiyle cevremizde iklim degisikligine sebep olduk ve beraber ne eglendik:) Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadasimi, yol arkadasimi... Bir yerlerin kapisinda el ele cekilmis naylon fotograflarimizi ask sananlar icin bunlar, arkadaslarimizin gozunden hesapsizca biz iste. Ne zaman bosanacaksiniz diyorlar surekli; guvenmek, baglanmak, bagislamak, vazgecmek butun bu agir duygusal sureci hic merak eden yok. Bosanmak isin en kolay kismi, ben evlenmeye de gorece az hevesli taraftim zaten. Benim icin esas olan hep askti, asktir! Bir yastikta kocamak mi, beraber ölmek mi insanlarin bir aski basarmaktan anladigi bilemiyorum. Oysa sen, ben, baba’nin gitari bir yatagin icinde; sonsuz zamanin durakladigi, ömrün tamamlandigi yüz yillar yasadik. Bu demode romantizmde ortagim oldugun icin tesekkur ederim. Sen tabi ki yeni sarkilar yazacaksin. Artik icimde ne ofke, ne en ufak bir pismanlik; her damla gozyasima ziyadesiyle degdin. Iyi ki dogdun da, sana asik oldum 💚 #happybirthdayKen #nomatterwhatilovedtoloveyou #askaturluseylerView this post on Instagram
“Ben oyun arkadasimi buldum galiba” dedim bir aksam, gozlerin parlayarak baktin. Gece gitar sesiyle uyandim; bir sarkiya baslamistin, buyulendim. Biz o sarkiyi beraber bitirirken, ask sarkisi olduk. Birbirimizin yaralarini öptükce can arkadasi olduk. Yaydigimiz ask enerjisiyle cevremizde iklim degisikligine sebep olduk ve beraber ne eglendik:) Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadasimi, yol arkadasimi... Bir yerlerin kapisinda el ele cekilmis naylon fotograflarimizi ask sananlar icin bunlar, arkadaslarimizin gozunden hesapsizca biz iste. Ne zaman bosanacaksiniz diyorlar surekli; guvenmek, baglanmak, bagislamak, vazgecmek butun bu agir duygusal sureci hic merak eden yok. Bosanmak isin en kolay kismi, ben evlenmeye de gorece az hevesli taraftim zaten. Benim icin esas olan hep askti, asktir! Bir yastikta kocamak mi, beraber ölmek mi insanlarin bir aski basarmaktan anladigi bilemiyorum. Oysa sen, ben, baba’nin gitari bir yatagin icinde; sonsuz zamanin durakladigi, ömrün tamamlandigi yüz yillar yasadik. Bu demode romantizmde ortagim oldugun icin tesekkur ederim. Sen tabi ki yeni sarkilar yazacaksin. Artik icimde ne ofke, ne en ufak bir pismanlik; her damla gozyasima ziyadesiyle degdin. Iyi ki dogdun da, sana asik oldum 💚 #happybirthdayKen #nomatterwhatilovedtoloveyou #askaturluseyler
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“Ben oyun arkadasimi buldum galiba” dedim bir aksam, gozlerin parlayarak baktin. Gece gitar sesiyle uyandim; bir sarkiya baslamistin, buyulendim. Biz o sarkiyi beraber bitirirken, ask sarkisi olduk. Birbirimizin yaralarini öptükce can arkadasi olduk. Yaydigimiz ask enerjisiyle cevremizde iklim degisikligine sebep olduk ve beraber ne eglendik:) Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadasimi, yol arkadasimi... Bir yerlerin kapisinda el ele cekilmis naylon fotograflarimizi ask sananlar icin bunlar, arkadaslarimizin gozunden hesapsizca biz iste. Ne zaman bosanacaksiniz diyorlar surekli; guvenmek, baglanmak, bagislamak, vazgecmek butun bu agir duygusal sureci hic merak eden yok. Bosanmak isin en kolay kismi, ben evlenmeye de gorece az hevesli taraftim zaten. Benim icin esas olan hep askti, asktir! Bir yastikta kocamak mi, beraber ölmek mi insanlarin bir aski basarmaktan anladigi bilemiyorum. Oysa sen, ben, baba’nin gitari bir yatagin icinde; sonsuz zamanin durakladigi, ömrün tamamlandigi yüz yillar yasadik. Bu demode romantizmde ortagim oldugun icin tesekkur ederim. Sen tabi ki yeni sarkilar yazacaksin. Artik icimde ne ofke, ne en ufak bir pismanlik; her damla gozyasima ziyadesiyle degdin. Iyi ki dogdun da, sana asik oldum 💚 #happybirthdayKen #nomatterwhatilovedtoloveyou #askaturluseylerView this post on Instagram
“Ben oyun arkadasimi buldum galiba” dedim bir aksam, gozlerin parlayarak baktin. Gece gitar sesiyle uyandim; bir sarkiya baslamistin, buyulendim. Biz o sarkiyi beraber bitirirken, ask sarkisi olduk. Birbirimizin yaralarini öptükce can arkadasi olduk. Yaydigimiz ask enerjisiyle cevremizde iklim degisikligine sebep olduk ve beraber ne eglendik:) Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadasimi, yol arkadasimi... Bir yerlerin kapisinda el ele cekilmis naylon fotograflarimizi ask sananlar icin bunlar, arkadaslarimizin gozunden hesapsizca biz iste. Ne zaman bosanacaksiniz diyorlar surekli; guvenmek, baglanmak, bagislamak, vazgecmek butun bu agir duygusal sureci hic merak eden yok. Bosanmak isin en kolay kismi, ben evlenmeye de gorece az hevesli taraftim zaten. Benim icin esas olan hep askti, asktir! Bir yastikta kocamak mi, beraber ölmek mi insanlarin bir aski basarmaktan anladigi bilemiyorum. Oysa sen, ben, baba’nin gitari bir yatagin icinde; sonsuz zamanin durakladigi, ömrün tamamlandigi yüz yillar yasadik. Bu demode romantizmde ortagim oldugun icin tesekkur ederim. Sen tabi ki yeni sarkilar yazacaksin. Artik icimde ne ofke, ne en ufak bir pismanlik; her damla gozyasima ziyadesiyle degdin. Iyi ki dogdun da, sana asik oldum 💚 #happybirthdayKen #nomatterwhatilovedtoloveyou #askaturluseyler
A post shared by BErEn Saat (@berenn_saat) on May 31, 2019 at 2:07am PDT
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة بيرين سات لزوجها بعيد ميلاده.. حزن وغموض يلف علاقتهما! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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