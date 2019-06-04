مطلق النار على الجيش في طرابلس يصرخ “انا مسلم موحد”.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2019 03:00 صباحاً - شهدت مدينة طرابلس شمال لبنان ليلة دامية واشتباكات بين مسلح والقوى الامنية اللبنانية.

وبحسب المعلومات المتداولة فان عبدالرحمن مبسوط وهو سجين سابق بتهمة اعمال ارهابية نفذ 3 عمليات في طرابلس واختبأ في أحد المنازل في منطقة دار التوليد و وطوقت القوى الأمنية تطوّق المكان وعملت على تضييق الخناق عليه لتوقيفه.

واستقدم الجيش وقوى الامن تعزيزات امنية كبيرة كما سمعت اصوات اطلاق نار كثيف في المنطقة المطوقة.

وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو يرصد صراخ عبدالرحمن مبسوط من سطح احد الابنية قائلا: “انا مسلم موحد” كما كان يردد الشهادة وايات قرانية.