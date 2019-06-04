قتلى في اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين في طرابلس

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2019 03:00 صباحاً - وقعت عدة هجمات مساء الاثنين على أكثر من مركز لقوى الأمن والجيش اللبناني وعلى فرع للمصرف المركزي في مدينة طرابلس شمال لبنان.

وأشارت معلومات إلى ارتفاع حصيلة قتلى العسكريين إلى أربعة، اثنين لقوى الأمن الداخلي واثنين للجيش اللبناني خلال الهجوم الإرهابي المسلح في طرابلس.

وذكرت مراسلة الحرة في بيروت إن الجيش اللبناني أغلق كل المنافذ المؤدية من وإلى مدينة طرابلس وسط تعزيزات عسكرية بحثا عن أفراد “مجموعة إرهابية”.

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و تشير المصادر إلى أن مخابرات الجيش و فرع المعلومات قامت بإلقاء القبض على عناصر مسلحة، وأن العملية تترافق مع إطلاق نار كثيف في محيط المستشفى الإسلامي.

و ذكر مصدر أمني أن السجين السابق عبد الرحمن مبسوط هو زعيم هذه المجموعة الإرهابية و هو كان سجينا سابقا وقد قضى محكوميته في السجون اللبنانية بتهمة انتمائه لتنظيم داعش، وكان قد شارك في القتال في سوريا.