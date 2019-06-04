نانسي عجرم.. “أم البنات”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2019 03:00 صباحاً - عبرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن سعادتها واعتزازها ببناتها على طريقتها الخاصة حيث ارتدت سترة كتب عليها من الخلف عبارة “أم البنات” بحروف إنجليزية.
ونشرت نانسي عجرم صورتها بالتسرة وهي تبتسم حيث ظهرت ظهرت عبارة “ام البنات” بشكل واضح، كما أرفقت الصورة بعبارة “أم البنات” بحروف إنجليزية مع وسم لها أيضا.
يذكر أن نانسي عجرم وصاحبة اغنية “يا بنات” قد رزقت منذ أشهر بطفلتها الثالثة ليا، بعد طفلتيها ميلا وإيلا، لتصبح بذلك أما لثلاث فتيات.
من ناحية اخرى، تحيي نانسي عجرم أولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات “موسم جدة” الذي يستهدف مختلف الفئات العمرية من العائلات والأفراد على السواء ومن المقرر أن تلتقي نانسي الجمهور ومحبّيها في السعودية مساء 13 حزيران/يونيو الجاري حيث ستقدّم لهم باقة من أجمل أغاني أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.
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