كاظم الساهر يطرح «متمردة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق القيصر كاظم الساهر أغنية جديدة تحمل عنوان “متمردة” من ألحانه وكلمات كريم العراقى وتوزيع ميشال فاضل، وذلك عبرموقع الفيديوهات الشهير”يوتيوب”.

ومن المرجح أن تحدث الأغنية صدى واسع عند محبيه ومتابعيه، خاصة أنه يعود من خلال هذه الأغنية لجمهوره العربى بعد غياب.

وكانت آخر أعمال المطرب العراقى كاظم الساهر أغنية “صباح الخير”، من كلمات كريم العراقى، وألحان الموسيقار طلال، ومن توزيع فاضل فالح، وإشراف عام خالد أبو منذر.

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وعلى جانب أخر، كشف القيصر كاظم الساهرعن سعادته البالغة بتقديم أغنية “صباح الخير”، مؤكدا حماسه الشديد لتقديم المتميزوالأفضل من خلال تجربة رائعة، واصفاً التعاون مع الموسيقار طلال بالمتميز، وتمنى أن ينال العمل الجديد إعجاب واستحسان الجمهور العربى.

وكان النجم العراقي قد تقدم بطلب رسمي لوزارة الداخلية العراقية، لتغيير لقب عائلته رسمياً، حيث أن لقبه في الأوراق الرسمية «السامرائي»، بينما طالب الفنان أن يكون لقبه «الساهر» نسبة إلى شهرته بـ«كاظم الساهر».

الفنان العراقي وجه اعتذارا لعشيرته وكل عشائر العراق الذين غضبوا من قيامه بهذا الفعل، مؤكدا أنه يعتز بأصله وبعشيرته وببلده العراق، إلا أنه اضطر لذلك ليتخلص من مشاكل قانونية كثيرة كانت تواجهه.

الساهر أوضح قائلا إن اسمه في القيد العام كاظم جبار إبراهيم السامرائي، بينما في هوية الأحوال المدنية مقيد باسم كاظم جبار إبراهيم فقط، وفي الأوراق الرسمية في الخارج كاظم جبار الساهر، لافتا إلى أن عدم التطابق في الأسماء يسبب له الكثير من المشاكل القانونية.