نجوم الفن يُهنّئون "فوشيا" بعيد الفطر المبارك.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هنّأ نجومُ الفن في الوطن العربي، موقع "فوشيا" وقرّاءه ومتابعيه، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
ووجّهت الفنانة المصرية نرمين الفقي، التهنئة للأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر، وذلك في لقاء خاصٍّ لها مع "فوشيا".
كما هنّأت الفنانة التونسية سامية طرابلسي، المسلمين، متمنيةً أن يسود هذا العيد الحب والأمن والأمان في الوطن العربي.
فيما قالت الفنانة المصرية منى ممدوح: "كل سنة وكل الشعب المصري والأمة العربية بخير"، فيما وجّه الفنان هاني رمزي التهنئة للجميع قائلًا: "كل سنة وإنتم طيبين".
ويُظهر في فيديو "فوشيا" كوكبةً من النجوم الذين حرصوا على توجيه التهنئة بمناسبة عيد الفطر، أبرزهم خالد الصاوي وشريف رمزي ونهال عنبر وأميرة فتحي وسوزان نجم الدين وميرنا وليد وغيرهم.
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