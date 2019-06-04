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شكرا لقرائتكم خبر عن "حبيت من قلبى" تجمع بين مروة ناجى ومحمد رفاعى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافرت المطربة مروة ناجى نجمة برنامج ذا فويس إلى لبنان لتصوير كليب يحمل اسم "حبيت من قلبى" باللهجة المصرية من كلمات وألحان محمد رفاعى وتوزيع عادل عايش ومن المقرر أن تلتقى مروة بالمخرج فادى حداد للاستقرار على موعد تصوير الكليب والذي تراهن عليه خلال مشوارها الغنائى لأنه يقدمها بشكل جديد ومختلف تماما عليها عن أعمالها السابقة .
يذكر أن المطربة مروى ناجي هي نجمة برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "The Voice"، وخاضت أولى تجاربها في مجال التمثيل من خلال مسلسل "تفاحة آدم"، مع خالد الصاوي.
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