شكرا لقرائتكم خبر عن ابن اصول الحلقة 29.. حمادة هلال يسامح والده بعد اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل "ابن اصول"، العديد من التطورات على صعيد الأحداث حيث شهدت الحلقة تهديد هشام (حمادة هلال) لجمال (حمزة العيلى)اخوه الأكبر بفيديو قتله لزوجة أخيهما سيف (محمد نجاتى) ليخطط جمال للسفر إلى خارج مصر.

كما تمكن هشام من إعادة الأموال الذى اخدها والده ليدخل المستشفى ويتفاجأ بوجود هشام الذى يأنب نفسه عما فعله من قبل فيه ويعتبر أنه السبب في كل ما حدث لمعاملته السابقة لأخوته ووالده.

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يذكر أن مسلسل "ابن أصول"، بطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتى، أحمد حلاوة، رانيا منصور، وتأليف أحمد أبو زيد، وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة سينرجى.