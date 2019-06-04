شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد يقدم مسرحية "فوق كوبرى استانلى" بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم النجم محمد سعد لجمهور المملكة العربية السعودية مسرحية جديدة بعنوان "فوق كوبرى استانلى"، وأعلن عنها سعد أن تكون على مسرح دار العلوم بالرياض بحضور جميع فئات المجتمع، ولم يتم الإعلان عن الأسماء المشاركة حتى الآن، ولا عن تفاصيلها، التى ستقام ابتداء من 5 يونيو حتى 7 من الشهر الجارى.





وأعلن سعد عن المسرحية وروج لها على طريقته الخاصة، بنشر مقطع فيديو أثناء وصوله إلى الفندق الذى يقطن به بمقطع تمثيلى بشخصية "بوحا" الشهيرة، كما تعد هذه المسرحية هي الثانية للنجم محمد سعد في السعودية بعد مسرحية "صبح صبح" والتي أقيمت في الرياض عام 2017.

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يشار إلى أن محمد سعد ينافس فى موسم عيد الفطر من خلال فيلم "محمد حسين"، ويشاركة مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم النجم سمير صبرى وفريال يوسف ومى سليم وآخرين.