شكرا لقرائتكم خبر عن هوجان الحلقة 29.. البطل أمام تحالفات الكل ضده.. والقبض على نوجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يذهب هوجان الى "نور" – هاجر أحمد للاطمئنان عليها وتحذيرها من الحال الذى وصلت له بعدما علم أن "لميس" – عايدة رياض – أعطتها مخدرات فى شكل أدوية مهدئات، ويحذرها من هذه المخدرات، واعترف لها بحبه لها وأنه لن يتركها تضيع منه بهذا الاستسلام ويأخدها الى مصحة لمعالجة الإدمان ويتم الكشف أنها فى مراحلها الأولى.

يخطب "حورس" – أوس أوس – "بطة" – هايدى محمد – ابنة الجناينى الذى كان يعمل فى فيلا "كمال اللباد" – رياض الخولى – فى فيلا هوجان، بينما "لطفى الحراق" -كريم محمود عبد العزيز- يكتشف خيانة زوجته الثانية "منه" – دنيا المصرى- بعدما تم تصويرها وهى تقابل هوجان وتعطى له معلومات عن الحراق حيث كشفت له أن لطفى هو قاتل شقيق "سليمان الوردانى" – أحمد فهيم.

يتحالف كمال اللباد مع "بهلول" – صلاح عبد الله ولطفى الحراق وايضاً "لميس" – عايدة رياض – و"نوجا"- أسماء أبو اليزيد – للاتفاق جميعاً على التخلص من هوجان ويتفاجئون بدخول "وردة" – ميرنا نور الدين - الى الاجتماع لتساعدهم على التخلص من هوجان لأنها تريد التخلص منه، وأول شىء تعطى كمال نسخة من الفلاشة التى تم سرقتها من خزنة كمال اللباد والتى توجد مع هوجان فى محاولة

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يتعرض هوجان الى هجوم مسلح فى منزله من العديد من الأشخاص ولكنه يتخلص منهم جميعاً وفى يده ابنه صالح ولكنهم يستطيعون قتل عم سلامة والد خطيبة حورس، وتعترف نور لـ على أن لميس هى السبب فى ادمانها المخدرات وأن هناك أشياء كثيرة وغريبة تحدث فى الشركة، وتخرج من من المستشفى مع هوجان ويذهبوا الى شقتها جميعاً مع ابن هوجان .

يقبض الضابط على" – كريم عبد الجواد – على والده محمود من بتهمة التحريض على قتل موظف بشركة كمال اللباد، ويتم القبض أيضا على نوجا وحجز على كل ممتلكاتها التى كتبها لها لطفى، ويطلقها قبل أن تخرج مع الشرطة، ويذهب لطفى الى وردة للاتحاد معها ضد هوجان ويعرض عليها الزواج وتوافق بشرط أن تعطى له الاثار لتصريفها بمعرفتها.

مسلسل "هوجان" يعرض بشكل حصرى على قناة الحياة وبطولة محمد امام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".