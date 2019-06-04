شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج عن فيلم "الممر" .. استغرق تصويره خمسة أشهر..و سعيد بهذه التجربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان محمد فراج فى بطولة فيلم "الممر" الذى يخوض به أحمد عز سباق أفلام عيد الفطر، من اخراج شريف عرفة ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم أحمد رزق وهند صبرى واياد نصار وأحمد صلاح حسنى ومحمد جمعة وغيرهم.

فراج قال أنه سعيد بهذه التجربة الذى يعتبرها مهمة فى مشواره الفنى وأقرب الأعمال إلى قلبه مشيرا أن الفيلم استغرق تصويره مايقرب من حوالى خمسة أشهر فى الصحراء وبعيدا عن العمار وكانت الأجواء صعبة للغاية وبعد تحضيرات كبيرة بذلها كل من شريف عرفة وأمير طعيمة فى كتابة السيناريو .

فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

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يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.