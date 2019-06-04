شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام مارفل تتحول لسراب.. فيلم Avengers: Endgame يفشل فى تحطيم أرقام Avatar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشلت شركة مارفل بفيلمها الأخير Avengers: Endgame فى تحطيم الرقم القياسي لشركة ديزنى المتربعة على عرض أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات بفيلمها الشهير Avatar بإجمالى 2.788 مليار دولار الذى عرض عام 2009. وحقق فيلم الأكشن والخيال العلمى الذى يعد تمتمة لعالم مارفل فى الأسبوع الأخير من عرضه فى دور العرض ما يقارب الـ 7.8 مليون دولار ليصل إجمالى الإيرادات التى حققها داخل أمريكا 815.5 مليون دولار، وما يقارب الـ 1.8977 مليار دولار عالمياً، ليصل 2.7132 فى جميع أنحاء العالم. Advertisements وأبرزت صحيفة فوربس العالمية فى تقريرها الأخير، أن المنافسة الشرسة فى دور العرض حالياً هى وراء اسباب تراجع مؤشرات فيلم مارفل الأخير Avengers: Endgame. واستطاع الجزء الثالث من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.

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