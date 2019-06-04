شكرا لقرائتكم خبر عن علامة استفهام الحلقة 29.. محمد رجب يريد قتل هيثم زكى و"الشيخ منصور" يفاجئه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناولت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "علامة استفهام"، انتقام "نوح" محمد رجب من "يعقوب" الغول وقتله بسكين ثم ذهابه إلى "قنديل" اسلام حافظ، داخل غرفته بالمصحة النفسية عن طريق خنقه بـ "كيس بلاستيك" حتى لفظ أنفاسه الاخيرة.

وسأله "عشماوى" سائق التاكسى الذى يصطحبه عن سبب قتله لهم، ولكنه لم يرد عليه، وسأله مرة أخرى هل مرتاح؟، ليجاوبه بأنه لن يكون سعيد أو يرتاح نفسيا حتى يقتل "سامح" هيثم أحمد زكى الطبيب النفسى، دون معرفة السبب بشكل واضح.

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وذهبت "رحاب" ميرهان حسين لمقابلة "سامح" وتطلب منه أن تأتى معه لرؤية "ريم" خطيبته وأخبرته بأنها زوجة "قنديل" الأمر الذى سبب صدمة كبيرة له، وذهب معها بالفعل وقابل "ريم" لكى يفهم منها لماذا فعلت كل ذلك فيه، لترد عليه بانه هو من تسبب فى ذلك لنفسه ولها، ليتركها ويذهب من المنزل الذى كان يقابلها فيه.

وجلس "نوح" مع "الشيخ منصور" حسن العدل ليشكره على مساندته ومساعدته له، ليرد عليه بأن الحكاية خلصت الامر الذى لم يفهمه "نوح"، وطلب منه أن يأتى معه لكى يقابل "سامح" الذى يريد قتل، ويصطحبه إلى مكان مهجور ليتعجب من المكان، ويتفاجئ بأن "الشيخ منصور" يصوب مسدس فى وجه، وانتهى المشهد دون كشف ما سيحدث وهل سيقتل نوح أم لا، وهو الذى سيكتشفه المشاهدين فى الحلقة الأخيرة.

مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.