شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين يعرض " خلي النت يحبك " في السعودية لمدة ثلاثة أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يقدم الفنان أحمد أمين في عيد الفطر المبارك مسرحيات فرقة "أمين و شركاه" لجمهور المملكة العربية السعودية، ثاني وثالث ورابع أيام العيد، بمسرحية " خلي النت يحبك" ويعتبر عرض " خلي النت يحبك" ضمن مسرحيات فرقة " أمين وشركاه" والتي قدمت 9 عروض من قبل.

فرقة أحمد أمين هي أول مسرحية مصرية تعرض في السعودية بعد الانفتاح الثقافي والفني للمملكة، وربما المرة الأولى التي سيكون فيها مشاركة نسائية بعرض عام في المملكة والعرض من بطولة أحمد أمين و يشرف علي الكتابة و التأليف سارة هجرس و اخراج علاء اسماعيل و انتاج محمد جبيلي