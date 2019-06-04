إليسا تهنئ جمهورها بعيد الفطر: "شعوبنا شبعت حرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة إليسا جمهورها بحلول عيد الفطر المبارك، عبر حسابها بموقع "تويتر".

وكتبت إليسا تغريدة: "كل عام وإنتم بخير، وفطر سعيد للجميع بعد شهر الصوم والصلاة والبركة، إن شاء الله يكون عيد في سلام ورجا لشعوبنا يللي شبعت حرب، ينعاد عليكن".

من ناحية أخرى، تشارك إليسا في الدورة الـ 18، من مهرجان موازين الغنائي بالمغرب، بعد غياب دام 3 سنوات، ومن المقرر أن تحيي الحفل يوم 24 يونيو الجاري.