المطرب علام يطرح "حتة واد" عبر "فيسبوك"

طرح المطرب الشاب علام، اليوم، اغنية "حتة واد"، وذلك عبر الصفحة الرسمية عبر موقع الشهير الفيسبوك. الأغنية، من كلمات ايهاب عبدة والحان بييو وتوزيع الفيسبوك. الأغنية، من كلمات ايهاب عبدة والحان بييو وتوزيعموسيقي اسامه عبدالهادي وهندسة صوتية احمد جودة. ويذكر أن اخر اعمال علام، اغنية بعنوان "شوقي ليك"، والذي حققتنسبة مشاهدة كبيرة عبر الفيسبوك.



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