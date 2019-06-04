كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الصاوي لـ"التوصيلة": نفسى أقدم "محمد على باشا" مع يحيى الفخرانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم خالد الصاوى أنه والده رحمه الله هو من علمه قيادة السيارات، وكان يمتلك رغبة قوية جدا فى تعلم كل شىء.

وأضاف خلال حلوله ضيفا على برنامج «التوصيلة عالنجم»، مع تامر بشير على "نجوم إف إم"، اليوم الإثنين: أنه من عشاق السيارات الكلاسيكية القديمة جدا وأنه من عشاق سباقات الموتوسيكلات والسيارات، وكان يتمنى قيادة طائرات أيضا ولذلك هو أصبح "ممثلا".

وأوضح: أنه يحب أفلام الفرسان والمقاتلين مثل الساموراى لحبه فكرة الإيمان بشىء أو عقيدة والقتال من أجلها. Advertisements وأكد أنه يتمنى حتى الآن تقديم دور "محمد على باشا" على مدار تاريخه بداية من عمر محمد على من الثلاثين وحتى الـ80، وصرح بأن النجم يحيى الفخرانى كان قد صرح فى أكثر من مرة بأنه يود تقديم هذا الدور ولا يمانع أن يشارك معه إذا شاء القدر ذلك. وتطرق للحديث عن أعماله الفنية، ومشاركته فى عدة أفلام الفترة المقبلة مثل: "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسنى، ويشارك مع أحمد عز فى "ولاد رزق 2"، وله عمل أيضا مع النجم أحمد حلمى، والنجم أكرم حسنى، وهناك مشاريع فنية لم تكتمل بعد. وتطرق فى الحديث عن حبه لمنطقة السيدة زينب حيث قضى فيها مايقارب حوالى 10 سنوات فى شارع زين العابدين يقضى أجواء رمضان هناك ويستمتع بقضاء وقته مع أهلها الجدعان، ووجه نصيحة لمحبيه أن يبحثوا عن الأشياء الإيجابية فقط، لتجديد رؤية طريقة أحلامهم وألا يتعطلوا بشىء غير واقعى وملموس.

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