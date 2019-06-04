زوج نادين نسيب نجيم يتغزل بها على الهواء والأخيرة تبكي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
للمرة الأولى كشف رجل الأعمال هادي الأسمر، زوج الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن عشقه لها ووجه رسالة رومانسية لها على الهواء.
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «أحلى النجوم»، مع الإعلامية بوسي شلبي، والمذاع عبر فضائية «النهار»، إنه لا يعرف قول الشعر وأهداها اغنية للفنان العراقي كاظم الساهر.
وأضاف: «إذا خيروني بعد 20 مرة إنو أتزوج نادين بتزوجا».
ودفع ذلك الممثلة إلى البكاء تأثرًا قبل أن تتوجه إليه معبرة عن حبها له من خلال أغنية «أنا بعشقك»،
مؤكدة أن زوجها لا يقول لها “بحبك” بل “بموت فيكي”.
على الجانب الفني تشارك نادين نسيب نجيم في المارثون الرمضاني الحالي بمسلسل «خمسة ونص» الذي تشارك في بطولته أمام قصي خولي، ومعتصم النهار، والعمل من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة «الصباح ميديا».
وتعيش نادين خلال العمل قصة حب تجمعها بالفنان قصي خولي في بداية المسلسل، وبعد أن تكتشف حقيقته تنفصل عنه لتعيش قصة حب جديدة مع الفنان معتصم النهار.
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