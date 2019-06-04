شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: "سلامات للصديق العزيز المنتج حمادة إسماعيل" والان مع التفاصيل

نشر المستشار تركي آل الشيخ، صورة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، للمنتج حمادة إسماعيل، وهو على فراش في إحدى المستشفيات. وعلق آل الشيخ على الصورة قائلا: "سلامات لصديق العزيز حمادة إسماعيل".

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