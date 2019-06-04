تركي آل الشيخ ينشر فيديو عن فعاليات ترفيهية لأول مرة بـ"السعودية" في عيد الفطر

تقيم المملكة العربية السعودية، باقة واسعة من الخيارات الاحتفالية الممتعة والعروض العالمية التى تتخللها عروض نوعية تقام للمرة الأولى بالمملكة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو للاحتفالات التي ستقيمها الهيئة في عيد الفطر المبارك.

وكانت السفارة السعودية قدأعلنت أن موسم العيد سيشهد أكثر من 300 فعالية ترفيهية وفلكلورية وعروض عالمية وأنشطة ثقافية وفنية تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع فى كل مناطق المملكة، وتقام للمرة الأولى بهوية موحدة احتفاءً بعيد الفطر المبارك.

وتابع البيان: تنتعش خشبات المسارح فى مختلف المدن السعودية بالعديد من العروض المسرحية لنجوم السعودية والخليج والوطن العربى، يتقدمهم النجم سمير غانم فى سلسلة عروض مسرحية، ومحمد هنيدى وأحمد بدير وطارق العلى وفايز المالكى، علاوة على العديد من المسرحيات والحفلات الغنائية والفعاليات الفنية، مثل (أوكسترا من الستين للحين) والفن الكورى والفن الأوروبي، بينما سيكون العالم الافتراضى حاضرًا فى موسم العيد عبر الألعاب الإلكترونية، كما تشهد احتفالات العيد بالمملكة عروض (شادو لاند) و(اليشا كير)، و(أوركسترا هاربيوتر لا فيرتا)، وغيرها من الفعاليات الترفيهية، فيما يتنافس نجوم السيرك فى تقديم هواياتهم البهلوانية وشغفهم بالدراجات النارية واحترافهم في عروض السيرك تحت ثلاثة عناوين، يتصدرها: (سيرك هوليوود) و(السيرك الإفريقى) و(سيرك أمريكانو) و(سيرك دهشة)، ويقف العارض الأمريكى (روب ليك) الأشهر في الخدع البصرية والعروض المسرحية التفاعلية أمام الجمهور خلال العيد.

ويشارك النجمان محمد حماقى وأنغام وعدد كبير من نجوم الطرب السعودى والخليجى فى ليال غنائية مميزة، تبدأ فى ثانى أيام العيد، وتنتهى فى 8 يونيو الجارى. يحيى الحفلات من نجوم المملكة: محمد عبده ورابح صقر وخالد عبد الرحمن، ومن نجوم الخليج: حسين الجسمى، وعبدالله الرويشيد ونوال الزغبى ونجوى كرم، وتقام الحفلات فى العاصمة السعودية الرياض.

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