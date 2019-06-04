عيد الفطر يجمع نجوم الغناء والدراما على MBC1

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""الخليج 365"" من بيروت: يلتقي نجوم الغناء والدراما والإعلام في أيام عيد الفطر ولياليه على MBC1، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والحفلات التي تتنوع بين حلقات خاصة ترتدي حلة العيد من برامج شهر رمضان، وتنقل الاحتفالات وتواكب الفعاليات المختلفة من الرياض وجدة ودبي وغيرها من العواصم العربية، هذا بالإضافة إلى سهرات غنائية لنخبة من نجوم الغناء والطرب العربي والخليجي ومجموعة من المسرحيات السعودية والأفلام العربية.



"صباح الخير يا عرب".. وحوارات ومعايدات

يواكب برنامج "صباح الخير يا عرب" في حلقات خاصة، احتفالات العيد من الاستديو من خلال مقابلات ولقاءات خاصة، بالإضافة إلى معايدات من الرياض، ومن الفنانين والنجوم للجمهور. وفي اليومين الأول والثاني للعيد، تتضمن الحلقات تغطية مباشرة من مكة والمدينة المنورة، كما يتم النقل من مواقع أخرى لمتابعة الفعاليات والنشاطات، مع هاني الحامد وغادة موصللي، على امتداد ثلاث ساعات متتالية. وتقتصر حلقة اليوم الثالث للعيد على ساعتين، يتولى تقديمها علي المشعل وغادة موصللي.

وتستضيف الحلقات مجموعة من الأطباء والفنانين وغيرهم، ومنهم الدكتور أحمد عمارة، وهو استشاري صحة نفسية بالطاقة الحيوية، فَي الشرقاوي وهي واحدة من بطلات مسلسل "لا موسيقى في الأحمدي"، والفنان العراقي قصي حاتم، وأحد أبطال "دفعة القاهرة"، الممثل السعودي الشاب مهند الحمدي، ثم المخرج محمد سعيد حارب حول أول أفلامه الر وائية الطويلة "راشد ورجب" الذي يعرض في الصالات السينمائية في العيد، وأحد أبطال الفيلم الممثل شادي ألفونس، ثم إطلالة على ما عُرض في رمضان من أعمال مع الناقد الفني محمد سلامة. كما تستضيف حلقات العيد جميلة الشمري، مصممة ازياء مسلسل "العاصوف"، والممثل محمد القس، أحد الممثلين الذين ظهروا في حلقات "هايبرلوب"، والمطربة السعودية مروى سالم، كما تحل الممثلة المصرية هنادي مهنا التي شاركت في عملين دراميين عرضا على قنوات MBC في رمضان هما "زلزال" وحكايتي"، ضيفة مع والدها الموسيقار هاني مهنا.

وتقدم الشيف هلا وصفات لأشهى الحلويات الخاصة بالعيد من حول العالم العربي. كما تستضيف الحلقة رئيسة المسؤولية الاجتماعية في MBC مريم فرج، حول نشاطات "MBC الأمل" وإنجازاتها قبيل شهر رمضان وخلاله، وكذلك خبيرة المظهر ميمي رعد، واختصاصية فن التواصل والعلاقات خلود الأمير، ويقوم رأفت درزي بمواكبة وتغطية فنية شاملة لمسلسلات رمضان. وتستقبل حلقة ثالث أيام عيد الفطر كل من المؤرخ عثمان الصيني الذي يتكلم عن أهمية العيدية، ثم خلود الأمير اختصاصية فن التواصل والعلاقات.



"حياك يا عيد" مع النجوم ومواكبة للفعاليات

وفي الفترة المسائية، تتضمن برمجة العيد أربع حلقات تحت عنوان "حياك يا عيد"، من الأربعاء إلى السبت، حيث تبدأ الحلقات في تمام السابعة بتوقيت السعودية، وتستمر حتى التاسعة مساءً، ويتوزع تقديمها بين الاستوديو الرئيسي في دبي وكل من الرياض وجدة، بالاضافة إلى جولات مباشرة من ينبع والقصيم والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية. يتولى تقديم التغطية التي تواكب عدد من الفعاليات والنشاطات الخاصة بالعيد من دبي هبة حيدري وعبدالعزيز الفضلي، ومن الرياض علي الغفيلي ويوسف الغنامي، ومن جدة تغريد الهويش وسامي جميل، فضلاً عن عوض الفياض من المنطقة الشرقية، وأحمد العثمان من القصيم، ومنصور المزهم من الشمال، وسلطان السلمي من ينبع. وتستقبل الحلقات مجموعة من الضيوف ويتخللها تغطيات من مواقع الاحتفالات في المملكة، كما تتضمن الحلقات مجموعة من التقارير عن عادات العيد وأجوائه من مناطق مختلفة في السعودية. وتستضيف أولى الحلقات الممثل سامر المصري، أحد نجوم مسلسل "حرملك" الذي عرضته MBC1، طيلة شهر رمضان، فيما تطلّ في اليوم الثاني الممثلة مها عبد الله وهي إحدى ممثلات برنامج "هايبرلوب".

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مسرحيات كوميدية وحفلات لألمع المطربين

وتتضمن برمجة العيد على MBC1 أيضاً، مجموعة من السهرات الفنية والحفلات لمجموعة من ألمع النجوم الخليجيين والعرب أمثال حسين الجسمي وراشد الماجد ومحمد عبده ضمن حفلات دبي وحفلات دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى أربع مسرحيات لفريق مسرح السعودية، تُعرض تباعاً من الأربعاء إلى السبت عند منتصف الليل بتوقيت السعودية. وفي اليوم الأول تقدم مسرحية "الفندق"، وفي اليوم الثاني مسرحية "ألعاب الطيبين"، وفي اليوم الثالث مسرحية "المجانين"، فيما تقدم مسرحية "دار المسنين" في اليوم الرابع والأخير. كما تعرض في سهرات العيد مجموعة من الأفلام العربية منها "على جثتي" مع أحمد حلمي وغادة عادل، و"زنقة ستات" مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم، و"حسن ومرقص" مع عادل إمام وعمر الشريف.

تُعرض الحلقات الخاصة من برنامج "صباح الخير يا عرب" على MBC1، الثلاثاء والأربعاء والخميس في تمام الساعة 11 بتوقيت السعودية.

تُعرض حفلات العيد على MBC1، من الأربعاء إلى السبت في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 مساءً بتوقيت السعودية.

تُعرض حلقات "حياك يا عيد" على MBC1، من الأربعاء إلى السبت في تمام الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، السابعة بتوقيت السعودية.

تُعرض مسرحيات مسرح السعودية على MBC1، من الأربعاء إلى السبت في تمام الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش، منتصف الليل بتوقيت السعودية.

