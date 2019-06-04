شكرا لقرائتكم خبر عن من داخل ماكلارين.. محمد رمضان يشوق جمهوره بكليبه الجديد "بابا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، منذ قليل، أثناء خروجه من المنزل وركوبه لسيارته اللامبورجينى. وكتب رمضان عبر مقطع الفيديو: "بعد كليب أقوى كارت ونمبر وان والملك وجيشنا صعب ومافيا والقمر واللهو الخفي انتظروا كليب بابا قريبًا". ويعرض لرمضان فى السباق الرمضانى الحالى مسلسل "زلزال" الذى يعرض يوميًا عبر قناة dmc، ويشاركه فى البطولة الفنانة حلا شيحة وماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.

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